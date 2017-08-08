Воропаев: не исключено, что «Капитан» будет самой молодой командой в МХЛ

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал тот факт, что клуб теперь будет представлен в МХЛ.

«Команда в Ступино будет выступать под её историческим названием «Капитан». В городе созданы все условия для команды, и мы надеемся на возрождение былого хоккейного ажиотажа. На данный момент мы берём игроков только 1999 и 2000 годов рождения. Не исключено, что команда будет самой молодой в МХЛ, и этим ребятам придется непросто в первый сезон. Но это нормально. Ведь главная цель создания команды – подготовка и развитие игроков для команды КХЛ. А переход во взрослый хоккей не бывает лёгким», — цитирует функционера пресс-служба лиги.