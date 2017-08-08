«Сибирь» назвала состав на матч с «Йокеритом»

Новосибирская «Сибирь» определилась с составом на контрольный матч с финским клубом КХЛ «Йокерит». Об этом информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее новосибирская команда крупно проиграла финской команде ХПК в контрольном матче. Кроме того, в том матче на длительный срок выбыл форвард Семён Иванов. Хоккеист вынужден будет восстанавливаться шесть недель.

«Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче

Также информация доступна в официальном «твиттере» новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.