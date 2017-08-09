У обладателя Кубка Стэнли — 1994 Эдди Ольчика диагностировали рак

Бывший американский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Эдди Ольчик сообщил, что проходит лечение от рака. Сейчас он работает комментатором на канале NBC, а также на телевидении Чикаго на матчах «Блэкхоукс». Ольчику уже провели операцию по удалению опухоли, ему назначена химиотерапия.

«Диагностировали рак толстой кишки, сейчас я прохожу лечение. Меня наблюдают превосходные специалисты, я собираюсь вернуться к работе после окончания лечения», — цитирует Ольчика пресс-служба «Чикаго».



Хоккеист провёл в НХЛ 1031 матч за 16 сезонов и набрал 794 (342+452) очка. Он также выступал за сборную США на Олимпиаде 1984 года, Кубке Канады (1984, 1987, 1991) и чемпионатах мира (1985, 1986, 1987, 1989, 1993). В 2012 году Ольчик был включён в Зал хоккейной славы США.