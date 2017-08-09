П. Ротенберг: начало матча со словаками получилось немного скомканным

Форвард юниорской сборной России U18 Павел Ротенберг прокомментировал победу над Словакией (9:3) на мемориале Глинки.



«Немного скомканное начало получилось, скорее всего, из-за недонастроя. Думали, сейчас сразу покатим, начнём забрасывать, но словаки дали хороший отпор и открыли счёт. Тренерский штаб объяснил, что пора переходить к активным действиям, капитан подбодрил команду. Все осознали, что необходимо идти в бой по полной, ни о каком проходном матче не может быть и речи.

Удалось забросить две шайбы. В моменте с первой вылез на ближнюю штангу, Дима Завгородний там помог, поборолся, отдал мне. Во втором эпизоде тренер сказал занять место на пятаке, был бросок, после которого удалось подправить шайбу в ворота. У нас был целый месяц сборов, думаю, все хорошо готовы физически. Завтра надо сразу хорошо начинать матч, не как сегодня. И тогда результат будет тот, который нужен», – цитирует игрока официальный сайт ФХР.