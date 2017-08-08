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Сборная России U18 разгромила Словакию на мемориале Глинки, забросив девять шайб

8 августа 2017, вторник. 22:21 Хоккей

Сборная России U18 одержала разгромную победу над командой Словакии на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счётом 9:3.

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Кристиан Ковачик вывел словаков вперёд на первой минуте игры, однако в следующие 30 минут россияне отличились шесть раз. Шайбы забросили Максим Шабанов, Руслан Исхаков, Александр Жабреев (оформивший дубль), Дамир Билялов и Павел Ротенберг. Мартин Бучко отыграл одну шайбу в середине второго периода при игре «пять на три». В третьей двадцатиминутке отличились Матвей Гуськов, Павел Ротенберг и Дмитрий Завгородний. Окончательный результат установил Ян Сарваш.

Ранее наша команда обыграла канадцев (4:3 Б), а словаки были разгромлены Финляндией (1:6).

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Мемориал Ивана Глинки
08 августа 2017, вторник. 20:00 МСК
Словакия U18
3 : 9 1:2, 1:4, 1:3
Россия U18
1:0 – Ковачик (Мелхер, Джуган) – 00:34 (5x5), 1:1 – Шабанов (Исхаков) – 07:31 (5x5), 1:2 – Исхаков (Ртищев, Завгородний) – 19:59 (5x4), 1:3 – Жабреев (Соколов) – 22:38 (5x5), 1:4 – Билялов (Жабреев, Соколов) – 26:15 (5x5), 1:5 – Жабреев (Билялов, Жиляков) – 30:45 (5x5), 1:6 – Ротенберг (Завгородний) – 30:59 (5x5), 2:6 – Бучко (Ковачик) – 34:11 (5x3), 2:7 – Гуськов (Завгородний, Ротенберг) – 43:33 (5x4), 2:8 – Ротенберг (Охотюк, Журавлёв) – 47:49 (5x5), 2:9 – Завгородний (Малышев, Жиляков) – 51:52 (5x5), 3:9 – Сарваш (Минко) – 53:35 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
8 августа 2017, вторник
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