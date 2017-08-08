Сборная России U18 разгромила Словакию на мемориале Глинки, забросив девять шайб

Сборная России U18 одержала разгромную победу над командой Словакии на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счётом 9:3.

Без Свечникова и Хованова. Юниоры поедут на мемориал Глинки за победой Юниорская сборная России поедет на мемориал Глинки без двух главных звёзд – Свечникова и Хованова. Настало время сделать шаг вперёд другим?

Кристиан Ковачик вывел словаков вперёд на первой минуте игры, однако в следующие 30 минут россияне отличились шесть раз. Шайбы забросили Максим Шабанов, Руслан Исхаков, Александр Жабреев (оформивший дубль), Дамир Билялов и Павел Ротенберг. Мартин Бучко отыграл одну шайбу в середине второго периода при игре «пять на три». В третьей двадцатиминутке отличились Матвей Гуськов, Павел Ротенберг и Дмитрий Завгородний. Окончательный результат установил Ян Сарваш.



Ранее наша команда обыграла канадцев (4:3 Б), а словаки были разгромлены Финляндией (1:6).

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