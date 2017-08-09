Рекки: Кросби сможет оставаться на пике формы в течение нескольких лет

Тренер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Марк Рекки высказал мнение об игре капитана команды Сидни Кросби. 7 августа ему исполнилось 30 лет.



«Сейчас он на пике формы и сможет оставаться там в течение нескольких лет. Он знает, как следить за собой. В молодости игрок познаёт себя, а потом уже знает, что нужно делать для успеха. Кросби это понимает. Он может оставаться на вершине ещё лет шесть или семь. Он потрясающий двусторонний игрок. Я надеюсь, что это наконец-то оценят», – цитирует Рекки официальный сайт НХЛ.

Великий, но не страшный. Сидни Кросби – 30 лет Малыш Сид празднует 30-летие – серьёзный рубеж для любого человека, а уж для хоккеиста – тем более. Чего добился Кросби к этой дате?