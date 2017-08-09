​19 августа СКА проведёт благотворительный матч «От чистого сердца»

19 августа в 16:00 в Ледовом дворце СКА проведет благотворительный матч «От чистого сердца». Традиционная акция проходит ежегодно уже на протяжении 7 лет в разных городах России и каждый раз собирает представительный состав.



В ней уже приняли участие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, прославленные ветераны отечественного хоккея – Валерий Каменский, Алексей Яшин, Вячеслав Козлов, Александр Якушев, представители иных видов спорта, а также общественные и политические деятели – министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и многие другие. В этом году в матче встретятся команды «Друзья СКА» и «Команда Ковальчука». Организаторы мероприятия — ХК СКА и АНО «От чистого сердца» при поддержке правительства РФ.



Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Хоккейный клуб СКА приглашает всех любителей хоккея посетить эту встречу. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте клуба, а в день матча они будут доступны и в кассах Ледового дворца.