«Ак Барс» расторг контракт с Данисом Зариповым по согласию сторон

Казанский «Ак Барс» по соглашению сторон расторг соглашение с нападающим Данисом Зариповым, информирует официальный «твиттер» команды.



Напомним, Зарипов в июле был дисквалифицирован КХЛ и ИИХФ на два года из-за положительной допинг-пробы. Игрок собирается обжаловать дисквалификацию.



Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и семью передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.



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Три клуба НХЛ интересуются форвардом Данисом Зариповым