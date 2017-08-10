Форвард «Барыса» Старченко пропустит 10 недель из-за травмы

Нападающий астанинского «Барыса» Роман Старченко получил травму в матче с омским «Авангардом» на Кубке президента Республики Казахстан, информирует официальный сайт команды. По прогнозам врачей команды, 31-летний хоккеист будет вынужден пропустить около 10 недель.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Старченко принял участие в 51 встрече, записав на свой счёт 26 (15+11) результативных баллов при показателе полезности "-10" и 53 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил около 15 минут.

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