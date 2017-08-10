Директор по маркетингу ХК «Сочи»: хороший хоккей «Салавата» принесёт нам выгоду

Директор по маркетингу хоккейного клуба «Сочи» Ксения Цукарева поделилась мнением о большом количестве матчей с «Салаватом Юлаевым» в грядущем сезоне. Команды встретятся в регулярном чемпионате четыре раза.



«В прошлом году у нас была такая ситуация со «Спартаком». Лига, видимо, тоже экспериментирует и ищет, где будет для нас дерби. Я не знаю, по какому принципу они выбирают соперников на повторные матчи. Скорее всего, придётся предпринимать какие-то маркетинговые шаги. Может быть, объединять эти матчи в один абонемент.



С другой стороны, в Сочи, помимо коренных жителей, есть большое количество людей, которые остались здесь жить после Олимпиады со всей России. Иногда у нас собираются полные трибуны на матчи не с топ-клубами, потому что у нас много жителей из этого города. Я обычно говорю, что классический болельщик ХК «Сочи» в 26 матчах болеет за «Сочи», а в одном – за свой родной клуб. У нас даже работники во дворце спорта такие есть. Мы уважаем таких болельщиков. Если «Салават» будет показывать хороший хоккей, то нам это может принести выгоду», — цитирует специалиста «Спорт Бизнес Online».

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