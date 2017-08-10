Кугрышев: когда я не попадал в состав ЦСКА, расстраивалось всё Балаково

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев рассказал о ситуации в ЦСКА, когда после успешного регулярного чемпионата он не проходил в состав на игры плей-офф.



«Я работал так же, как и в регулярном чемпионате. Но не я же себя ставлю в состав. Я приезжал на стадион, смотрел в состав и себя там не находил. Не могу же я сам себя туда вписать? Это всё прерогатива тренера. Конечно, я хотел играть в плей-офф, и не по 2-3 игры. Но что было, то было. На самом деле весь мой родной город Балаково эти два года расстраивался. Все смотрели игры, ждали плей-офф, а я не играл. Ничего весёлого в этом, конечно, нет, но, значит, так должно было быть.



Как можно соглашаться с тем, что ЦСКА играл в прямолинейный хоккей, если мы выигрывали 80-90% матчей? Если бы ЦСКА играл прямолинейно, мы бы не занимали первое место в регулярном чемпионате. Понятно, что где-то мы упрощали игру, но при этом в команде было достаточно исполнителей, которые могли исполнить момент», — сказал Кугрышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



Полностью интервью с Дмитрием Кугрышевым читайте на „Чемпионате“ сегодня в 19:00 мск.



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