Капризов подписал новый контракт с ЦСКА на три года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объявил о подписании нового контракта с Кириллом Капризовым.



«Приятно участвовать в юбилейном Кубке мэра, для ЦСКА это всегда окончательный этап подготовки к сезону, просматриваем кандидатов, испытываем удовольствие от болельщиков. Что касается наших будущих игр и тренерских новинок, турнир будет очень интересным и насыщенным.



Капризов подписал контракт час назад на три года», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.