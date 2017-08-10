«Витязь» победил «Слован» в рамках Wingas Cup и выиграл турнир

Подмосковный «Витязь» одержал победу над братиславским «Слованом» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, «Витязь» с тремя победами в трёх матчах стал победителем турнира.



В первом периоде «Витязь» вышел вперёд, удачным броском отметился Александр Денежкин. Во втором периоде команды забили по два гола: у «Слована» отличились Радек Смоленяк и Павол Скалицки, а в команде Валерия Белова заброшенные шайбы на свой счёт записали Алексей Копейкин и Максим Афиногенов. В концовке заключительной двадцатиминутки Александр Никулин укрепил преимущество «Витязя».

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.