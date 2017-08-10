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«Витязь» победил «Слован» в рамках Wingas Cup и выиграл турнир

10 августа 2017, четверг. 16:45 Хоккей

Подмосковный «Витязь» одержал победу над братиславским «Слованом» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, «Витязь» с тремя победами в трёх матчах стал победителем турнира.

В первом периоде «Витязь» вышел вперёд, удачным броском отметился Александр Денежкин. Во втором периоде команды забили по два гола: у «Слована» отличились Радек Смоленяк и Павол Скалицки, а в команде Валерия Белова заброшенные шайбы на свой счёт записали Алексей Копейкин и Максим Афиногенов. В концовке заключительной двадцатиминутки Александр Никулин укрепил преимущество «Витязя».

Wingas Cup
10 августа 2017, четверг. 14:30 МСК
Слован
Братислава
2 : 4 0:1, 2:2, 0:1
Витязь
Московская область
0:1 – Денежкин (Яценко, Лукин) – 05:48 (5x5), 1:1 – Смоленяк (Рамстедт, Бухтеле) – 22:10 (5x4), 1:2 – Копейкин (Риссанен) – 28:36 (5x5), 2:2 – Скалицки (Козак, Микуш) – 29:35 (5x4), 2:3 – Афиногенов (Ворошило) – 38:03 (5x5), 2:4 – Никулин (Швец-Роговой, Епишин) – 57:48 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Витязь ХК Слован
Новости. Хоккей
10 августа 2017, четверг
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