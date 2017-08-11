Балинскис: не скажу, что «Кассель» — лёгкий соперник, но уровень клубов КХЛ выше

Защитник рижского «Динамо» Увис Балинскис прокомментировал победу над «Кассель Хаскис» (5:0) на Wingas Cup.



«Мы вышли на матч с большой мотивацией, с первых минут пошли вперёд, забили быстрый гол. Выполнили задание тренера, играли в свою игру. Если следовать установке тренера, хоккей становится простым.



Мы выходили с настроем только на победу, других вариантов не было. Не скажу, что этот соперник был легче других, но уровень команд КХЛ всё же выше. Мы обязаны были выигрывать.



Я положительно оцениваю этот турнир, у меня получилось вернуться после травмы. Играл нормально, тренерам должно быть виднее, как у меня получалось, но я чувствую себя хорошо», — цитирует Балинскиса пресс-служба клуба.

Рижское «Динамо» разгромило «Кассель» и заняло второе место на Wingas Cup