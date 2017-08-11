Форвард «Динамо» М Казионов получил травму в матче с «Амуром»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Казионов получил травму в контрольном матче с «Амуром». 33-летний форвард покинул лёд в первом периоде из-за повреждения кисти. В настоящее время идёт первый период, счёт 0:0.

Хоккеист перешёл в московскую команду из «Магнитки». В прошлом сезоне Казионов в составе магнитогорского «Металлурга» провёл 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф он принял участие в 5 матчах. Всего у Дмитрия на счету 384 матча в КХЛ, в которых он набрал 102 очка по системе «гол+пас» (58+44).