НХЛ может перенести драфт из Далласа, если в Техасе примут «Туалетный закон»

В Техасе обсуждается «Туалетный закон». Планируется, что трансгендеры (люди одного пола, соотносящие себя с людьми другого пола) должны будут посещать туалеты в госучреждениях и школах в соответствии с тем полом, который указан в их паспорте. НХЛ выступила против этого закона, заявив, что он ущемляет права представителей ЛГБТ. «Даллас» также выступил против принятия этого закона.

«Мы будем вынуждены пересмотреть свою позицию по поводу драфта-2018, который пройдёт в Далласе, если этот закон будет принят», – заявил вице-комиссар лиги Билл Дэйли.