Ли: не беспокоюсь о продлении контракта Тавареса с «Айлендерс»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли поделился мнением о будущем капитана команды из Нью-Йорка Джона Тавареса. Хоккеист заявил, что не сомневается, что Таварес продлит контракт с клубом.



«Джонни использует своё время. Мы не так часто за всю карьеру чувствуем свою силу в вопросе продления контракта. Ни капельки не беспокоюсь о его продлении. Он отличный одноклубник, хоккеист и лидер команды. Он капитан нашей команды, и я не думаю, что что-то изменится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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