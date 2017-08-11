Ринне: Лайне — выдающийся финн, в новом сезоне он не сбавит оборотов

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне уверен, что его соотечественник Патрик Лайне продолжит успешно выступать в новом сезоне. В свой первый год в НХЛ Лайне набрал 64 (36+28) очков в 73 матчах в составе «Виннипег Джетс».

«Если Лайне обойдётся без травм и будет получать столько же игрового времени, как в первом сезоне, будьте уверены, он не сбавит оборотов. Он сильный игрок, выдающийся финский парень, отличный снайпер.

Некоторые молодые игроки могут быть удивлены, как хорошо провели первый сезон, и не знать, как готовиться к следующему. Клубы к этому готовы и следят за молодёжью. Второй год будет не легче первого. Год от года новички лиги приезжают всё лучше готовыми к НХЛ", — цитирует Ринне Ilta Sanomat.