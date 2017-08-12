Петерссон: к началу сезона улучшим взаимопонимание с Сундстрёмом и Эвербергом

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями после победы над «Давосом» (3:2) в рамках турнира в Казахстане.



«Я очень рад провести свой первый матч за «Авангард». Все ребята и персонал мне помогали. Доволен, что победили. Провели в целом неплохую встречу, старались чаще бросать по воротам. Также мне удалось отдать голевую передачу на партнёра. Продолжаю усердную подготовку к сезону. Я стараюсь двигаться на льду как можно быстрее, активно атаковать, играть по системе.



«Химия» в нашем звене с Эвербрегом и Сундстрёмом? Она была хорошей. К началу сезона мы улучшим взаимопонимание и будем стараться забивать как можно больше шайб. Каждый настроен на это», — передаёт слова Петерссона корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одолел «Давос» в рамках турнира в Казахстане