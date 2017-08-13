Исхаков: нельзя сваливать на то, что плохой лёд или судьи постоянно свистели

Нападающий юниорской сборной U18 Руслан Исхаков подвёл итоги мемориала Глинки, на котором сборная России заняла четвёртое место.

«Начали очень хорошо, Дима Завгородний молодец, обокрал шведского защитника и забил быстрый гол. Потом во втором периоде Егор Соколов хорошо отыграл на пятаке, выигрывали 2:0. Может, немного расслабились, пропустили две шайбы, в конце пропустили ещё и третью, но ребята не сдавались, всё-таки забили гол за 36 секунд до конца третьего периода. В овертайме, может, не хватило сил или везения.



Выводы необходимо извлечь скорее даже из вчерашней игры против Чехии. Нельзя сваливать на то, что был плохой лёд или судьи постоянно свистели, это удел слабых. Просто надо быть лучше, играть до конца, как единый кулак, целой командой и верить в победу.