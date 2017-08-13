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Ландер: Марков — великолепный защитник, он находит тебя передачей

13 августа 2017, воскресенье. 21:09 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер подвёл итоги после победы над «Локомотивом» в матче Кубка ЛЖД.

«В первом периоде мы пытались прочувствовать друг друга, проконтролировать выброс шайбы из зоны. Во втором отрезке держались более уверенно. Дальше уже забили победный гол. В целом показали хороший системный хоккей.

Азеведо – отличный игрок. Он умён, у него отличный бросок, что он показал сегодня, забив гол. Азеведо относится к такому типу хоккеистов, который может влиять на результат игры. Он и Секач проделали отличную работу. Марков? Великолепный защитник. Его пасы кажутся лёгкими, хотя на самом деле это не так. Если ты открылся, он наверняка найдёт тебя», — цитирует Ландера «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» одолел «Локомотив» в первой встрече Кубка ЛЖД
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив Андрей Марков Антон Ландер
Новости. Хоккей
13 августа 2017, воскресенье
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