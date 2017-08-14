Губернатор: 2-е место «Трактора» в предсезонном турнире – хороший результат

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвёл итоги участия «Трактора» в предсезонном турнире – Кубке президента Казахстана. Челябинская команда заняла второе место.



«Конечно, мы всегда перед собой ставим самые высокие цели. Но и второе место в предсезонном турнире – хороший результат. Очень важно качественно подготовиться к новому сезону. Задача – выйти в плей-офф Кубка Гагарина и пройти в этом турнире как можно дальше. Поддержка спорта больших достижений является для региона приоритетом, потому что именно он формирует у подрастающего поколения правильные ориентиры и желание вести здоровый образ жизни», – цитирует чиновника официальный сайт клуба.

Бои Граборенко, травма Старченко, дебют Жердева. Главное о турнире в Астане Триумф «Нефтехимика», кулачные бои, травма Старченко и невзрачный «Авангард» – итоги Кубка президента Республики Казахстан.