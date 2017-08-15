Раск: Худобин заслужил место в составе «Бостона», в конце сезона он хорошо играл

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск считает, что в следующем сезоне его сменщик Антон Худобин может получить больше игрового времени.

«У нас отличная ситуация. Худобин в конце сезона набрал обороты и здорово играл, добыл нам несколько важных побед. Думаю, он заслужил место в составе. Тяжело быть вторым вратарём, тренер не уверен в тебе на 100 процентов, тебя ставят на матчи периодически, ты не можешь поймать ритм. Это очень тяжело, я знаю, что это такое.

Если я проведу меньше матчей, это пойдёт на пользу и второму вратарю, потому что он сможет войти в ритм, а это, в свою очередь, поможет команде. Ведь если что-то случится, у команды должны быть три или четыре хороших вратаря. Это мы тоже проходили", — приводятся слова Раска на официальном сайте НХЛ.