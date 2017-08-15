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Вайсфельд: в «Миннесоте» не дураки — выбор большой, а подписали Сведберга

15 августа 2017, вторник. 09:14 Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о расторжении контракта с вратарём Никласом Сведбергом.

«Существует регламент. До начала чемпионата, если клуб хочет расторгнуть контракт с игроком, нужно заплатить 25% от суммы этого контракта. Но мы договорились на меньшие деньги, потому что мы в какой-то степени пошли навстречу ему, расторгли контракт раньше, не стали ждать начала сезона. У Никласа за это время была возможность провести переговоры, он подписал контракт с «Миннесотой».

Говорят, что Скривенс – это Сведберг номер два? Во-первых, я не считаю, что Сведберг плохой вратарь. За океаном же не дураки, у «Миннесоты» же, наверное, выбор большой, но подписали его. Во-вторых, я на этот счёт особенно не переживаю, потому что кроме Скривенса у нас высокого уровня вратарь Кареев и очень прогрессирующий Федотов. Я уже не говорю о том, что есть Тарасов, ещё группа молодых вратарей, Дубровский, например, 2000 года рождения. Это наше будущее, парень, который регулярно привлекается в сборную страны. За эту позицию на данный момент у меня опасений нет. Кстати, Скривенс в матчах в Нижнем Новгороде проявил себя очень хорошо», — сказал Вайсфельд в эфире телеканала БСТ.

Кравчук: отправил Вайсфельду смс, на этом контакты с «Салаватом» закончились
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Бен Скривенс Леонид Вайсфельд Никлас Сведберг
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15 августа 2017, вторник
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