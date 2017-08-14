Кравчук: отправил Вайсфельду смс, на этом контакты с «Салаватом» закончились

Тренер «Куньлуня» Игорь Кравчук, являющийся воспитанником уфимского хоккея, рассказал, мог ли он войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева».



«Контакт был с Вайсфельдом всего один раз. Ещё до предложения от Кинэна я написал ему смс: «Если есть интерес, то я готов». Он сказал, что сообщит об этом тренеру. На этом все контакты закончились. Когда люди говорят, что у меня была большая возможность войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева», то это не так. Возможности не было. Как не было и предметного разговора», — сказал Кравчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



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