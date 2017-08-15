Месарош будет капитаном «Слована», Шварни и Кашпар — ассистенты

Защитник Андрей Месарош будет капитаном «Слована». Об этом сообщает пресс-служба братиславского клуба Континентальной хоккейной лиги. Его ассистентами станут защитник Иван Шварны и нападающий Лукаш Кашпар.

Месарош в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах «Слована» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности «-9». Хоккеист, не выходивший на лёд с декабря из-за травм, перенёс операции на плече и колене. Защитник приступил к полноценной работе с братиславской командой.

