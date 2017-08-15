Форвард Когалёв не прошёл просмотр в «Динамо» Мн и отбыл в «Юность»

Находившийся на просмотре в минском «Динамо» нападающий Александр Когалёв отправился в минскую «Юность». В ходе просмотра Александр Когалёв принял участие в двух матчах Кубка ЛЖД — против рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива».

В прошлом сезоне 23-летний хоккеист набрал 22 (9+13) очка в 30 матчах регулярного сезона белорусской Экстралиги. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 12 матчах. В Лиге чемпионов Когалёв набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах и забил лучший гол турнира по мнению болельщиков. В составе сборной Беларуси на чемпионате мира хоккеист провёл семь матчей.