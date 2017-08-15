Дубль Бека помог сборной Канаде взять верх над «Сочи» на турнире Пучкова

Сборная Канады одержала крупную победу над ХК «Сочи» в матче турнира имени Николая Пучкова. Встреча завершилась со счётом 5:1.

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После первого периода канадцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Тейлора Бека и Шона Коллинза. Во второй двадцатиминутке Илья Хохлов реализовал большинство «Сочи», однако вскоре южане пропустили две шайбы за 39 секунд, авторами голов стали Тейлор Бек и Джонатан Мацумото. В заключительной трети Джейкоб Микфликер установил окончательный результат.



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