Ларсен: в «Салавате» нет защитников, с кем бы я не хотел играть

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) на Кубке Республики Башкортостан.

«Это была очень хорошая игра, ощущения замечательные. Захватили инициативу в начале матча, забили пару голов. Всегда есть над чем работать, будем стараться становиться лучше.

Играть и с Паниным, и с Арзамасцевым было замечательно, они прекрасно отдают передачи. Играть с любым защитником нашей команды — одно удовольствие. Нет таких, с кем бы я не хотел играть. С кем меня поставят — это уже решение тренера.

Пытаюсь учить русский и башкирский языки, но слишком рано об этом говорить. Дайте мне пару месяцев, и мы вернёмся к этому вопросу», — цитирует Ларсена пресс-служба клуба.

«Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан

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