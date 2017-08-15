ЦСКА всухую обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА одержал уверенную победу над «Спартаком» на Кубке мэра Москвы. Встреча, проходившая на стадионе «Мегаспорт», завершилась со счётом 3:0.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

На пятой минуте матча Роман Любимов вывел «армейцев» вперёд, действуя в меньшинстве. В концовке второго периода в ворота красно-белых был назначен буллит, но Валерий Ничушкин его не реализовал. Минимальный счёт держался до начала третьей двадцатиминутки, а на 43-й минуте Кирилл Петров удвоил преимущество ЦСКА. Окончательный результат установил Антон Бурдасов. Вратарь Илья Сорокин сыграл на ноль.

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