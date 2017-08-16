Экс-форвард «Медвешчака» Колби Дженовей подписал контракт со «Слованом»

Нападающий Колби Дженовей подписал контракт со «Слованом». Об этом информирует официальный сайт словацкого клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и братиславской командой рассчитано на год.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Медвешчак» в Континентальной хоккейной лиге. На счету игрока 25 (9+16) очков в 48 матчах — он являлся вторым бомбардиром хорватской команды. Показатель полезности составил «-9». Ближе к концу сезона о перешёл в швейцарский «Клотен». Всего на счету игрока в КХЛ за хорватскую команду 96 матчей и 41 очко.