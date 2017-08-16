Захаркин: у «Югры» не играли ведущие звенья, поражение 2:4 меня устраивает

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги встречи с астанинским «Барысом» на турнире имени Виктора Блинова, в которой его команда уступила со счётом 2:4.

«У нас сегодня не играли ведущие два звена, которые выходят в большинстве. Мы получили двойное удаление, которое соперник очень хорошо реализовал, поэтому они повели в счёте. Но команда боролась, сражалась до конца, сыграли 2:4, нормально. Меня этот результат вполне устраивает», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.