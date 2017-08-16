Турнир в Омске: «Югра» уступила «Барысу», это второе поражение кряду

Астаниснкий «Барыс» взял старт на предсезонном турнире «Мемориал Блинова» с победы над ханты-мансийской «Югрой». Ранее югорчане на данном предсезонном турнире уступили омскому «Авангарду» со счётом 1:4.

Астанинская команда вышла вперёд на 10-й минуте матча — отличился Владимир Маркелов. Ключевой стала вторая двадцатиминутка, в которой «Барыс» забросил ещё три безответных шайбы стараниями Найджела Доуса, Дмитрия Шевченко и Мартина Сен-Пьера. В заключительной трети матча «Югра» забила две безответных шайбы усилиями Александра Угольникова и Даниила Ильина. Как итог — победа «Барыса» со счётом 4:2.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Югры».

В 16:00 мск начнётся матч «Авангард» — «Амур».

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