Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на $ 68 млн

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с нападающим Леоном Драйзайтлем, информирует официальный сайт клуба. Как сообщается, с хоккеистом заключили соглашение на восемь лет, в среднем игрок будет получать около $ 8,5 млн за сезон.



21-летний Драйзайтль в 2016 году принял участие в Кубке мира в составе сборной Европы, в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 77 (29+48) очков в 82 матчах, в 13 играх плей-офф отметился 16 (6+10) баллами.



Ранее «нефтяники» подписали восьмилетний контракт с Коннором Макдэвидом на сумму в $ 100 млн.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.