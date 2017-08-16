Мортс: хотел поработать в КХЛ, но руководство клуба было против иностранцев

Известный шведский тренер Пер Мортс рассказал, что был близок к тому, чтобы возглавить один из клубов Континентальной хоккейной лиги.



«Чемпионат мира-2016 был последним для меня, я знал это заранее. Перед ЧМ у меня были длительные переговоры с одним из клубов КХЛ, которые закончились ничем. Тогда российское руководство клуба было против тренера-иностранца. У меня были варианты и в Швейцарии, Германии, Швеции и Австрии, но я был настроен так — или работать в России, или завершить карьеру», — приводит слова Мортса Aftonbladet.

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