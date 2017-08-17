Гарбутт: когда понял, что НХЛ не будет на Олимпиаде, решил уехать в КХЛ

Нападающий ХК «Сочи» и сборной Канады Райан Гарбутт рассказал о возможности выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Здорово, что я получил шанс сыграть за свою сборную на турнире в Петербурге. Канадские тренеры — лучшие во всём мире. Так что большая привилегия — играть под их руководством.

Олимпийские игры — серьёзная мотивация для меня. Особенно после того, как появилась новость, что игроки из НХЛ не поедут в Корею. Я постараюсь использовать свой шанс и попробую попасть на свою первую Олимпиаду.

Я держал в уме факт, что энхаэловцы не едут в Корею, когда принимал решение играть в КХЛ. И когда профсоюз согласился провести Кубок мира, я уже понимал, что скорей всего энхаэловцев не будет на Олимпийских играх в 2018 году. Переезд в Россию после шести сезонов в НХЛ — вызов для меня», — сказал Гарбутт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».