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Губернатор Новосибирской области поставил «Сибири» задачу попасть в плей-офф

17 августа 2017, четверг. 12:21 Хоккей

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с «Сибирью» назвал попадание в плей-офф задачей клуба на сезон.

«Надежды тысяч любителей новосибирского хоккея команда должна оправдывать самоотдачей в каждой игре. «Сибирь», несмотря на значительное обновление состава и тренерского штаба, должна вернуться в борьбу за самые высокие места! Успешное выступление «Сибири» в юбилейном году станет лучшим подарком нашим новосибирским болельщикам. Из «Сибири» ушли признанные лидеры, но, убеждён, что пришли амбициозные игроки, которые жаждут стать новыми лидерами.

Необходимо наладить игру, вернуть тот боевой дух, которым всегда славилась «Сибирь». Правительство Новосибирской области поддерживало и будет поддерживать клуб, но и от команды мы ждём достойной игры и полной самоотдачи. И тогда наши совместные усилия принесут результат. Команда должна вернуться в борьбу за главный приз КХЛ – кубок Гагарина. Пусть новички и опытные игроки прежнего состава сплотятся ради достижения этой цели и вернут новосибирскому хоккею его лидерские позиции! Мы верим в вас и знаем, что эта задача нам по плечу», — приводятся слова Городецкого на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и пропустила плей-офф впервые с 2012 года. Самым успешным для команды стал сезон-2014/15, когда она добралась до финала конференции и завоевала бронзовые медали КХЛ.

Закриссон: «Сибирь» — не фаворит, но я хочу наконец-то стать чемпионом
Новичок «Сибири» Патрик Закриссон рассказал об игре за «Лев», выступлении в Лиге чемпионов и связке с Александром Бергстрёмом.

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Источник: Правительство Новосибирской области Сообщить об ошибке
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