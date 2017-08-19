Е. Корешков: Никулин и Бельгибаев хорошо смотрелись на мемориале Блинова

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков после поражения в заключительном матче на мемориале Виктора Блинова с «Авангардом» (1:3) подвёл итоги турнира.

«На турнире мы посмотрели игроков, которые пришли в команду, и звенья, которые наигрываем. Очень хорошо смотрелись молодые Никулин и Бельгибаев, по ним нужно было определиться. В принципе очень довольны по всем новичкам. Отдохнём день после турнира и три дня посвятим тактическим шлифовкам», — приводит слова Корешкова официальный сайт омской команды.