Шаус: постараюсь проявить себя в «Магнитке» с лучшей стороны

Защитник магнитогорского «Металлурга» Николас Шаус поделился впечатлениями от города и России, а также отметил, что постарается проявить себя в команде с лучшей стороны.

«Россия кажется мне весьма интересной страной. Магнитогорск – очень хоккейный город, со страстью к этой игре. Мне приятно стать частью этой организации, и я постараюсь проявить себя с лучшей стороны», — приводятся слова Шауса на официальном сайте клуба.

Шаус в прошедшем сезоне выступал в Чехии за «Динамо» Пардубице и набрал 36 (7+29) очков в 48 матчах.