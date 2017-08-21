Аболс: задача «Лады» — бороться в каждой игре за победу

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал итоги предсезонной подготовки.



«Хотелось бы больше сыграть игр с командами КХЛ, но сложилось так, как сложилось. Есть обстоятельства, которые сложились не в нашу пользу. Первое звено не сыграло ни одной игры вместе. К сожалению, сразу травмы пошли, сначала у Филатова, потом у Иржи Новотны, вызов Эштона в сборную также повлиял. Будем плясать от того, что есть.



Во втором звене вместе с Зерновым и Белоусовым начинал играть Игорь Скороходов, но у него было повреждение, пропустил 2,5 недели. Поставили вместо него Бабенко, и на данный момент от добра добра не ищут, они играют солидно. Игорь Скороходов же начнёт сезон в тройке с Семёном Валуйским и Сергеем Соиным. Задачу на сезон руководство огласит завтра, но наша прямая задача — бороться в каждой игре за победу», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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