СКА — ЦСКА: травму получил арбитр Сергей Кулаков

Во втором периоде матча Кубка открытия между петербургским СКА и московским ЦСКА травму получил арбитр Сергей Кулаков. Во время одного из игровых эпизодов 42-летний судья неудачно споткнулся и покинул лёд, держась за заднюю поверхность бедра.



В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, команда Олега Знарка выигрывает — 3:1.



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Старт 10-го сезона КХЛ! СКА обыгрывает ЦСКА в матче за кубок открытия Первый из двух матчей между СКА и ЦСКА в сезоне. С Капризовым, Гавриковым, Нестеровым и другими.