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Прямая трансляция пресс-конференции Знарка и Никитина после матча СКА — ЦСКА

21 августа 2017, понедельник. 22:28 Хоккей

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА со счётом 4:2 в матче открытия 10-го, юбилейного сезона Континентальной хоккейной лиги. Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с участием главных тренеров команд Олега Знарка и Игоря Никитина.

После первого периода команда Олега Знарка выигрывала со счётом 2:0, голами отметились Патрик Херсли и Николай Прохоркин. Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами, которые записали на свой счёт Михаил Григоренко и Илья Ковальчук соответственно. Третий период начался с гола Сергея Широкова, на что московские «армейцы» ответили удачным броском Максима Шалунова.

Посмотреть видео можно также в сообществе «Чемпионата».

СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Игорь Никитин Олег Знарок
Новости. Хоккей
21 августа 2017, понедельник
23:00 М. Григоренко: ЦСКА проиграл из-за мелочей, все бились, упрекнуть кого-то трудно
22:43 Ковальчук: игроки СКА едут домой с высоко поднятой головой
22:41 Никитин: хороший момент, что пытались вернуться в игру, проиграли СКА в мелочах
22:40 Защитник Франсуа Бошмен подписал контракт с «Анахаймом» на $ 1 млн
22:37 Знарок: первая игра, сложная, играли с приличной командой, рады, что выиграли
22:28 Прямая трансляция пресс-конференции Знарка и Никитина после матча СКА — ЦСКА
22:28 Драка с Ковальчуком, баннер про трофеи и травма судьи — в фотообзоре СКА — ЦСКА
22:22 Дацюк: думали, может, кубок открытия сразу в турне брать?
22:18 Маганов: у «Ак Барса» есть всё, чтобы вернуть Кубок Гагарина
22:09 Прямой эфир: итоги матча СКА — ЦСКА за Кубок открытия с Дмитрием Ерыкаловым
21:58 СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия
21:24 Илья Ковальчук проводит свой 300-й матч за СКА
21:07 СКА — ЦСКА: травму получил арбитр Сергей Кулаков
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18:00 Обсудите итоги матча СКА – ЦСКА за кубок открытия с Дмитрием Ерыкаловым
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13:45 Как завершится матч за кубок открытия КХЛ СКА — ЦСКА?
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