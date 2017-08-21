Прямая трансляция пресс-конференции Знарка и Никитина после матча СКА — ЦСКА

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА со счётом 4:2 в матче открытия 10-го, юбилейного сезона Континентальной хоккейной лиги. Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с участием главных тренеров команд Олега Знарка и Игоря Никитина.



После первого периода команда Олега Знарка выигрывала со счётом 2:0, голами отметились Патрик Херсли и Николай Прохоркин. Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами, которые записали на свой счёт Михаил Григоренко и Илья Ковальчук соответственно. Третий период начался с гола Сергея Широкова, на что московские «армейцы» ответили удачным броском Максима Шалунова.



Посмотреть видео можно также в сообществе «Чемпионата».

СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия