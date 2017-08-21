Ковальчук: игроки СКА едут домой с высоко поднятой головой

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА (4:2) в матче за Кубок открытия КХЛ.



«Мы выиграли, добавили новый трофей в историю СКА, обыграли хорошую команду и можем поехать домой с высоко поднятой головой. Качества льда чуть хромало. ЦСКА — команда хорошая, я же сказал. Но вообще говоря, меня мало интересуют соперники — только наша команда», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия