Любимов: игра ЦСКА была сыроватой, ещё есть лёгкое недопонимание

Нападающий ЦСКА Роман Любимов подвёл итоги после поражения в матче со СКА (2:4).



«Хорошая, интересная и быстрая игра. Пришёл народ, немного жарковато было, но я считаю, что это не повлияло на качество игры. У нас было много хороших моментов, не получилось забить и сыграть в обороне так, как мы хотели. На результат повлияли некоторые мелочи.



Качество льда? Питер на таком же льду играл. Да, в некоторых моментах играли попроще, чтобы не было ненужных потерь. Игра получилась немного сыроватой. Задумки есть, но где-то есть и несыгранность, лёгкое недопонимание. Сезон длинный, есть время всё поправить», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.