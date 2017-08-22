Ялонен: «Йокерит» не ищет усиления, команда собрана

Главный тренер «Йокерита» Кари Ялонен рассказал, что финский клуб вряд ли будет приглашать новых игроков.



«Ситуация с Карри Рамо? Он восстановился после травмы и полностью готов играть.



Чего жду от сезона? Яркой борьбы. Крайне сложно научиться вместе и атаковать, и обороняться, но когда это получается, „Йокерит“ начинает играть быстро и уверенно. Все хоккеисты должны думать одинаково. Ищем ли мы игроков, которые укрепят состав? На данный момент команда у „Йокерита“ собрана», — приводит слова специалиста Jatkoaika.

Прогноз на сезон КХЛ. Запад. «Локомотив» составит конкуренцию СКА и ЦСКА «Локомотив» обгонит СКА по очкам, а «Спартак» снова не попадёт в плей-офф.