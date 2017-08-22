МХЛ опубликовала календарь сезона-2017/18, паузы на ОИ нет

МХЛ опубликовала календарь сезона-2017/18. Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги—2017/18 начнётся 2 сентября. Первый этап соревнований продлится до 6 марта 2018 года. По сравнению с прошлым сезоном количество матчей возросло с 900 до 1024 – 17 команд конференции «Запад» сыграют по 64 матча, 16 команд конференции «Восток» проведут по 60 матчей.



В чемпионате-2017/2018 примут участие 33 молодёжные команды, к участвовавшим в минувшем сезоне добавились ХК «Капитан» и «Куньлунь Ред Стар Юниор». Команды будут выступать на Западе, в Ступино и Риге соответственно.



Игры распределены по 159 дням, между которыми планируется 27 выходных. Количество пауз между игровыми днями сокращается уже второй сезон. В минувшем сезоне было 145 игровых дней и 41 выходной, в сезоне-2015/2016 — 120 игровых дней и 60 выходных. В календаре не предусмотрено олимпийской паузы, единственный большой перерыв запланирован на новогодние праздники и матч за Кубок вызова в Астане. Не будет игр 7 сентября в день памяти «Локомотива».

Плей-офф начнётся матчами 1/8 финала, команды Западной конференции начнут второй этап 10 марта, Восток стартует 11 марта. Финальная серия плей-офф стартует 16 апреля и завершится не позднее 28 апреля.

Ознакомиться с календарём можно, перейдя по ссылке.