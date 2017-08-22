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Пашков: «Локомотив» не поборется за первое место на Западе, ему не хватает мощи

22 августа 2017, вторник. 12:30 Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

«Сможет ли «Локомотив» навязать борьбу за первое место в Западной конференции? Думаю, что нет. Команде не хватает мощи в игре из-за подбора игроков. «Локомотив» уступает в этом важном факторе. Он очень важен в той ситуации, в которой оказались сверх меры усилившиеся СКА и ЦСКА. Ярославль, конечно, может с ними бороться, но если говорить о конечном результате, то он не сможет их превзойти», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив Александр Пашков
Новости. Хоккей
22 августа 2017, вторник
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