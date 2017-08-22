«Куньлунь» взял верх над ХК «Сочи», Мюттюнен сделал дубль

ХК «Сочи» потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 2:4.

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Брэндон Ип вывел китайскую команду вперёд в первом периоде, реализовав большинство. В середине матча «леопарды» отыгрались благодаря голу Райана Гарбутта в меньшинстве, однако затем пропустили, действуя в численном преимуществе. Автором гола «Куньлуня» стал Матиас Мюттюнен. Через несколько минут Кайл Чипчура сделал счёт 3:1, а в третьем периоде Мюттюнен оформил дубль. Окончательный результат установил Кейси Уэллман.

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.