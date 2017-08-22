Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

Во второй игровой день регулярного чемпионата КХЛ было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)

Видео гола Кагарлицкого можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Валентин Пьянов («Авангард»)

Видео гола Пьянова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Павел Порядин («Нефтехимик»)

Видео гола Порядина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Вы можете принять участие в голосовании также в PlayBuzz.

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