Пашнин: приятно было вернуться на арену «Локомотива», болельщики тепло встретили

Защитник московского ЦСКА Михаил Пашнин поделился эмоциями после победы над своей бывшей командой (2:1 Б).



Очень приятно было выйти на лёд «Арены», болельщики тоже тепло встретили, эмоции самые лучшие. Новые борта появились, с подсветкой, с рекламой, смотрится здорово. Не мешала ли подсветка играть? На льду внимание на такое не обращаешь, к тому же она была не яркая. К свету и вспышкам все давно привыкли.



Игра была не очень динамичной, но напряжённой. Жёстких моментов не было, но если бы потребовалось, я каждого встретил бы. Двигались и мы, и они неплохо, практически никого на чистом льду было не подловить. Конечно, к концу матча силы начали кончаться. Сначала-то все побежали, и моментов было мало, а потом, когда подустали, моменты появились, но реализовать их было сложнее. Но так всегда в начале сезона, очки даются с трудом, и хорошо, что мы сегодня взяли на одно больше", — сказал Пашнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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